中国在南海填海造地的规模超出之前了解的情况--五角大楼报告

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿8月21日 - 美国五角大楼发布报告称，中国在南沙群岛进行填海造地的规模超出了之前了解的情况，且中国在七个人工岛之一修建的飞机跑道已接近完工。
报告指出，永暑礁上的飞机跑道投入使用后，中国可能将其作为航母舰载机的替代跑道，让中国航母能够在该地区执行“持续的任务”。
中国唯一的航母辽宁舰曾在南海进行训练，但该舰并未完全投入使用。一些专家预计中国到2020年将部署自主建造的航母。
这篇名为《亚太海洋安全战略》的报告称，在南沙群岛填海造地现场，中国挖掘了很深的渠道并修建了新的停泊区域，以便更大的船舶进入。
“中国似乎在建的基础设施将使其在南海拥有更强大的兵力投送能力，”报告称。
报告指出：“中国正在单方面改变地区的现状，令可能缓解紧张局势的外交努力变得更为复杂。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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