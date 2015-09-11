独家：美国要求中国提供文件以遣返违反移民法的中国公民

路透华盛顿/洛杉矶9月11日（记者 Mark Hosenball/Tim Reid） - 6月初，美国移民工作人员在多个城市共逮捕了几十名未被执行驱逐出境命令的中国公民，告诉他们经过数年的拖延后，中国终于采取行动提供将他们驱逐出美国所需的文件。

但中国还是未能提供必要的文件，三个月后这些人都没有被驱逐出境，很多人已经被释放；这已经不是第一次了。移民官员们称，近3.9万中国公民因违反美国移民法而等待被驱逐出境，其中900人被认定为暴力违法。

这个问题进一步影响了中美关系，中国国家主席习近平本月晚些时候对华盛顿进行国事访问时这个问题可能会被提及。

与此同时，中国在另外一个移民问题上催促美国：遣返中国腐败调查中的逃犯。

移民律师、美国官员和一些被逮捕者表示，6月的逮捕是一些意在加速迟滞程序的会议的结果，美国长期对此感到沮丧。

美国移民官员们称，中国提供遣返所需的公民身份证明速度非常缓慢。3.9万等待被驱逐出境的人中，有些已经被命令离境超过10年了，而且人数还在继续增加。

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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