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时事要闻 | 2015年 9月 18日 星期五 18:45 BJT

中国对美国应挑战中国南海声索的言论表达严重关切

路透北京9月18日 - 美国太平洋舰队司令周四称，美方军舰和飞机应到在建的中国人工岛礁附近巡航，以挑战中国在南海的声索。中国周五对此言论表达严重关切。

中国外交部发言人洪磊周五在例行记者会上表示，中国对美方有关人士的言论表达严重关切。他指出，中方反对任何国家以维护航行自由为名，挑战中国的领土主权和安全。

“中方要求有关方面谨言慎行，尊重中国的领土主权和安全利益，不要采取任何挑衅和冒险的行动，”洪磊说道。（完）

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