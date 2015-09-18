中国对美国应挑战中国南海声索的言论表达严重关切

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月18日 - 美国太平洋舰队司令周四称，美方军舰和飞机应到在建的中国人工岛礁附近巡航，以挑战中国在南海的声索。中国周五对此言论表达严重关切。
中国外交部发言人洪磊周五在例行记者会上表示，中国对美方有关人士的言论表达严重关切。他指出，中方反对任何国家以维护航行自由为名，挑战中国的领土主权和安全。
“中方要求有关方面谨言慎行，尊重中国的领土主权和安全利益，不要采取任何挑衅和冒险的行动，”洪磊说道。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。