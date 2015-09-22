（更正）美国财长敦促中国信守以市场和消费为导向的经济承诺

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(更正：内文第二段...习近平周五访“美”前刊出...修正为...习近平周五访问“华盛顿”之前)
路透华盛顿9月21日 - 美国财政部长雅各布·卢周一在《华尔街日报》专栏中写道，中国应该重申其迈向市场导向、消费导向型经济的承诺，这符合中国和其他经济体的利益。
雅各布·卢专栏在中国国家主席习近平周五访问华盛顿之前刊出。而目前外界在担心中国经济放缓可能蔓延至其他经济体，特别是新兴国家。
雅各布·卢表示，中国政府针对购买外国技术设限及其审核外国投资的程序，都让人依旧质疑中国的商业氛围。
他并提及对中国人民币政策的担忧。
“我们已向中国官员明白表示，他们需信守对美国和国际社会的承诺，”雅各布·卢表示。
“我们乐见中国承诺在年底前完全采纳国际货币基金组织(IMF)的特别资料发布标准(SDDS)，以提高外汇储备以及汇率的透明度。”
雅各布·卢表示，中美就双边投资条约的会谈，向中国提供了“有形的途径，向美国和全球的企业释出该国当真欢迎并保护国外投资的讯息。”
美国商界人士希望这方面的会谈能加快脚步。中美会谈据信涵盖35-40个领域。
“简言之，中国承担与其规模相称的责任是很重要的，”雅各布·卢写道。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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