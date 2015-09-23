专访：美国将警告中国解决经济问题不要“走捷径”--白宫顾问

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透华盛顿9月22日 - 美国白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)周二指出，在中国国家主席习近平对美国进行国事访问期间，美国将敦促中国不要通过人民币贬值提振出口等“走捷径”的方式来解决经济问题。
福尔曼表示，中国近期放松对人民币的控制在全球金融市场“造成混乱”；美国官员也将提到中国股市震荡的议题。
他说，美国释出的最重要讯息是，中国必须对经济模式进行深刻改变，由消费者支出来推动增长，而不是以投资和出口来驱动。
“不要通过汇率或出口等方式来快速解决。”福尔曼接受路透专访时表示。
习近平和美国总统奥巴马周四和周五在白宫会晤期间，预计将就网络窃密问题进行热烈讨论；但经济议题也料将是重要议程。
福尔曼指出，白宫由于担心海外经济脆弱将拖累美国经济增长，因此一直在密切关注中国股市的波动。
“这当然是我们所关注的问题，也是本周要与习近平主席探讨的问题，”他说。
中国当局在8月允许人民币大幅贬值，令投资者大感意外。许多分析师将此视为中国领导人十分担心经济放缓，因而令人民币贬值以刺激出口的迹象。
中国当局称，这一转变是汇改的一部分；但美国官员认为中国的做法不透明，因而感到恼怒。
“这与国际体系中的透明原则不符，”福尔曼称。
“我们要求中国在全球经济中扮演负责任的角色，扩大消费支出进而支持该国经济增长，”他说。(完)
(编译 张若琪/徐文焰；审校 白云)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。