专访：美国将警告中国解决经济问题不要“走捷径”--白宫顾问

路透华盛顿9月22日 - 美国白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)周二指出，在中国国家主席习近平对美国进行国事访问期间，美国将敦促中国不要通过人民币贬值提振出口等“走捷径”的方式来解决经济问题。

福尔曼表示，中国近期放松对人民币的控制在全球金融市场“造成混乱”；美国官员也将提到中国股市震荡的议题。

他说，美国释出的最重要讯息是，中国必须对经济模式进行深刻改变，由消费者支出来推动增长，而不是以投资和出口来驱动。

“不要通过汇率或出口等方式来快速解决。”福尔曼接受路透专访时表示。

习近平和美国总统奥巴马周四和周五在白宫会晤期间，预计将就网络窃密问题进行热烈讨论；但经济议题也料将是重要议程。

福尔曼指出，白宫由于担心海外经济脆弱将拖累美国经济增长，因此一直在密切关注中国股市的波动。

“这当然是我们所关注的问题，也是本周要与习近平主席探讨的问题，”他说。

中国当局在8月允许人民币大幅贬值，令投资者大感意外。许多分析师将此视为中国领导人十分担心经济放缓，因而令人民币贬值以刺激出口的迹象。

中国当局称，这一转变是汇改的一部分；但美国官员认为中国的做法不透明，因而感到恼怒。

“这与国际体系中的透明原则不符，”福尔曼称。

“我们要求中国在全球经济中扮演负责任的角色，扩大消费支出进而支持该国经济增长，”他说。(完)