美国防部称上周中国军机抵近美侦察机并作出危险动作 中方回应（更新版）

（新增中国外交部评论）

路透华盛顿9月22日 - 美国国防部发言人库克（Peter Cook）周二称，一架中国飞机上周近距离拦截一架美国侦察机并作出危险动作。

库克称，拦截事件发生在9月15日，地点位于山东半岛以东约80英里以外的黄海上空，遭拦截的是一架美国RC-135侦察机。

“飞行员报告称，他觉得……（那架）中国飞机以不安全的方式在他鼻子前经过，”库克称。“之前没有迹象表明这会是一次近距离遭遇。”

库克称，美国防部正在评估事件报告。

中国外交部发言人洪磊表示，他不了解这个情况，但中国致力于维护海上和空中安全。

他对记者们称：“中国一贯致力于根据国际法和相关国际规则，维护海上和空中安全，一贯致力于同他国建立军事互信，以妥善管控分歧。”

中国国防部没有对置评请求作出回应。

库克称，上周的拦截事件与2014年8月的事件有所不同，当时一架中国战机抵近一架美国海军巡逻飞机，最近时仅距7到10米，并在美机上方作出横滚动作。

美国共和党参议员约翰·麦凯恩（John McCain）周二在声明中称，上周的拦截事件是中国“在亚太地区攻击行为模式”的一部分。

“此事正值中美就‘空中相遇安全行为规则’进行磋商，以及习近平主席即将访美之际，这令人进一步质疑中国的意图以及奥巴马政府迄今所做的回应，”声明称。（完）