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中国财经 | 2015年 11月 11日 星期三 07:11 BJT

美国财长敦促中国坚持改革

路透华盛顿11月10日 - 美国财政部长雅各布·卢周二表示，中国需要坚持改革，不应通过压低汇率来进行竞争。

中国正将其经济朝消费引领的成长方向进行再平衡。雅各布·卢称，美国必须敦促中国履行所做的承诺。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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