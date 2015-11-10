美国财长敦促中国坚持改革

上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透华盛顿11月10日 - 美国财政部长雅各布·卢周二表示，中国需要坚持改革，不应通过压低汇率来进行竞争。
中国正将其经济朝消费引领的成长方向进行再平衡。雅各布·卢称，美国必须敦促中国履行所做的承诺。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出，今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。