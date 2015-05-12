美国报告提供中国反太空武器工作的细节

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月8日 - 美国周五新出炉的一份报告称，中国拥有世界上发展最快的太空项目，同时继续研发激光、卫星干扰器和其他针对敌方太空装置的武器。

美国国防部发布的年度《中国军力和安全发展报告》称，中国还建造了巨大的地面基础设施，建造、发射和控制卫星。

报告指出，截至2014年10月，中国已经发射了16艘宇宙飞船，扩大了其卫星通讯和监控能力，包括中国首个提供高分辨率图像的卫星。

报告对中国所谓的“反太空”技术提供了新的细节。报告称，2014年7月的一次发射让外界对中国发展破坏性太空技术的担忧重燃，尽管中国公开声明出于和平目的利用太空。

“美国政府提供的中国反太空行动细节比之前多，”非盈利组织Secure World Foundation的Brian Weeden说道。“五角大楼显然对中国太空能力和反太空能力的增长越发担忧。”

2014年7月的发射并没有摧毁卫星或制造太空残骸，但报告援引的证据显示这是2007年1月发射的后续行动，2007年的那次发射摧毁了一个已经失效的气象卫星，制造出数百片太空残骸。

报告指出，中国在2013年5月发射一个物体进入最高飞行高度超过3万公里的飞行轨道，接近地球同步轨道，很多国家的通讯和传感卫星位于该轨道。