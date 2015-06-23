中国称美方需为恢复网络安全问题对话创造条件

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月23日 - 中国外交部周二称，美国需为恢复网络安全问题对话创造条件。中美目前正在华盛顿举行为期三天的战略与经济对话。
虽然中美两国有着良好的经济关系，网络安全一直是两国产生摩擦的一个领域。
中国外交部发言人陆慷指出，网络安全问题是国际社会共同面临的挑战，需要国际社会在相互尊重的基础上开展有效合作。
“中美之间围绕网络安全问题，过去一直有着良好的对话机制，由于众所周知的原因，而且不是因为中方的原因，这个对话中止了，恢复这个对话需要美方妥善处理好有关问题，为对话创造条件，”陆慷在例行记者会上说道。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。