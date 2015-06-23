中国称美方需为恢复网络安全问题对话创造条件

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月23日 - 中国外交部周二称，美国需为恢复网络安全问题对话创造条件。中美目前正在华盛顿举行为期三天的战略与经济对话。

虽然中美两国有着良好的经济关系，网络安全一直是两国产生摩擦的一个领域。

中国外交部发言人陆慷指出，网络安全问题是国际社会共同面临的挑战，需要国际社会在相互尊重的基础上开展有效合作。