中美将合作以终结对野生物种的大规模猎杀--美国官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月24日 - 美国一名高级官员称，中美官员周三在华盛顿举行的高层会议上同意合作，以终结对野生物种的“大规模猎杀”，并降低非法野生物种交易。

此次会谈意义重大，因为中美都属于贩卖野生物种的最大市场；美国国务院的数据显示，非法交易每年为犯罪组织贡献接近100亿美元利润。

“这是真正的屠杀，是个悲剧……不只是大象，还有很多其他濒危物种，”美国负责经济增长、能源和环境的副国务卿Catherine Novelli说道。

Novelli表示，对话将带来两国更紧密的合作以及提升沟通级别，“从而让我们实际上每天都可进行合作。”

她指出，对话首次涉及海洋物种非法交易问题，包括保护加利福尼亚湾石首鱼和海龟。