中美将合作以终结对野生物种的大规模猎杀--美国官员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月24日 - 美国一名高级官员称，中美官员周三在华盛顿举行的高层会议上同意合作，以终结对野生物种的“大规模猎杀”，并降低非法野生物种交易。
此次会谈意义重大，因为中美都属于贩卖野生物种的最大市场；美国国务院的数据显示，非法交易每年为犯罪组织贡献接近100亿美元利润。
“这是真正的屠杀，是个悲剧……不只是大象，还有很多其他濒危物种，”美国负责经济增长、能源和环境的副国务卿Catherine Novelli说道。
Novelli表示，对话将带来两国更紧密的合作以及提升沟通级别，“从而让我们实际上每天都可进行合作。”
她指出，对话首次涉及海洋物种非法交易问题，包括保护加利福尼亚湾石首鱼和海龟。
中国国家林业局局长赵树丛表示，中国将与美国和其他国家合作，寻求更好的国际合作机制，以阻止野生物种走私和非法贸易。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”