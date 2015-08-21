中国在南海填海造地的规模超出之前了解的情况--五角大楼报告

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月21日 - 美国五角大楼发布报告称，中国在南沙群岛进行填海造地的规模超出了之前了解的情况，且中国在七个人工岛之一修建的飞机跑道已接近完工。
报告指出，永暑礁上的飞机跑道投入使用后，中国可能将其作为航母舰载机的替代跑道，让中国航母能够在该地区执行“持续的任务”。
中国唯一的航母辽宁舰曾在南海进行训练，但该舰并未完全投入使用。一些专家预计中国到2020年将部署自主建造的航母。
这篇名为《亚太海洋安全战略》的报告称，在南沙群岛填海造地现场，中国挖掘了很深的渠道并修建了新的停泊区域，以便更大的船舶进入。
“中国似乎在建的基础设施将使其在南海拥有更强大的兵力投送能力，”报告称。
报告指出：“中国正在单方面改变地区的现状，令可能缓解紧张局势的外交努力变得更为复杂。”(完)
译：李富强 发稿：王凤昌
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)