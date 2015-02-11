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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 12:57 BJT

奥巴马与习近平通电话 呼吁缩小两国在网络问题上的分歧

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月10日 - 白宫称，美国总统奥巴马周二与中国国家主席习近平通电话，呼吁迅速努力缩小两国在网络问题上的分歧。

中美两国一直在试图缓解因互相指责对方发动黑客攻击和网络盗窃而引发的紧张关系。

声明指出，奥巴马对习近平称，他期待习近平今年晚些时候对美国进行国事访问。

白宫称：“两位领导人重申在安全挑战上密切合作的承诺，包括一起鼓励伊朗抓住伊核谈判提供的历史性机会。”

另据新华社周三报道，习近平将于9月访美。(完)

编译：李富强 发稿：程芳
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