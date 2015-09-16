白宫称奥巴马将在习近平访美时表达对网络安全问题的关切

(本文由路透中文网编译提供)

路透空军一号9月14日 - 白宫周一称，美国总统奥巴马本月与中国国家主席习近平在华盛顿会面时将表达对网络安全问题的关切。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，有关美国可能因网络攻击对中国实施制裁的时间点，他没有新的消息。

美国官员上周与中国中央政法委书记孟建柱举行会谈，讨论了有关网络安全问题。

厄内斯特提到这些会议时表示：“我可以告诉你们，双方坦率地交换了意见。”

“我认为我们始终都非常直率地说明了对中国在网络领域行为的关切。我们坦率地指出，我们的评估显示这对我们的经济和国家安全造成了严重后果，”厄内斯特在随同奥巴马飞往艾奥瓦州的空军一号上说道。

厄内斯特表示，这些官员在习近平访美前到访显示中国政府了解美国的关切是严肃的。

中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上重申，中方反对网络犯罪。