美国国会反对提高中国在IMF话语权 遭英国财长强烈批评

路透纽约12月7日 - 英国财政大臣奥斯本周一在访问纽约期间强烈批评美国国会对中国的态度，称美国国会反对中国在国际货币基金组织(IMF)有更大话语权的决定是一“悲剧”。

英国今年罕见地与美国在外交上持不同立场，成为支持中国推动的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的第一个西方国家；美国将亚投行视为是世界银行等西方国家主导机构的竞争对手。

“我个人认为带领中国进入并遵守多边协议的世界，绝对符合我们的利益--不单符合英国利益，也符合美国利益，”奥斯本向美国智库外交关系协会(Council on Foreign Relations)表示。

美国国会至今还没有批准2010年达成的IMF改革协议，该协议同意让巴西、中国、印度及俄罗斯成为IMF前十大股东，并给予新兴市场国家更大的影响力。白宫虽然支持IMF改革协议，但这项协议也需要获得目前由共和党掌控的国会支持。

奥斯本称，“一项由IMF全体成员以及美国行政机关同意的协议，却在立法机构美国国会遭遇受阻，这是一场悲剧。”

奥斯本在访问美国之际，美国联邦储备理事会(FED/美联储)正准备升息，奥斯本提出警告，要求留意升息可能对各个新兴市场的冲击。

“美国和英国退出宽松政策...将会对新兴市场带来一些重大挑战。虽然政策调整早已广为宣传并预先示警，这并不意味着当政策调整时就能够从容应付。”(完)