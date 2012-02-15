美副总统拜登：中国同意对外资开放汽车险市场

韩国称将采取行动回应中国歧视其企业的行为（更新版）
路透首尔3月5日 - 韩国产业通商资源部长官周亨焕周日表示，针对中国对韩国企业的歧视行为，韩方的应对将会加强，并称他对最近中方的行动“深感关切”。
路透华盛顿2月14日电---美国副总统拜登周二称,中国已经同意向外资开放其巨大的汽车险市场.
拜登在与美国商界高层和中国国家副主席习近平会谈时称,中国已暗示会在今年推进税收改革,促进进口与国内消费,这也是华府谋求的重要目标.
坐在习近平旁边的拜登称:"中方还告诉我们,将对外国企业开放汽车第三方责任险市场."(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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