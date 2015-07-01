中美战略对话达成扩大外资参与中国资本市场的成果一览

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月1日 - 中国财政部网站周三披露第七轮中美战略与经济对话成果，在支持金融稳定和改革方面，中国承诺增进外国金融服务公司和投资者对其资本市场的参与。并将积极考虑参照国际做法，针对拥有银行及其他金融或非金融公司的金融集团制定并表监管框架，如考虑为金融控股公司立法等。
中方承诺增进外国金融服务公司和投资者对其资本市场的参与，其措施包括：
（1）逐步扩大外资参股证券公司业务范围。
（2）允许符合条件的外资金融机构在上海自贸试验区设立合资证券公司，外资持股比例不超过49%，内资股东不限于证券公司。
（3）允许符合条件的境外经纪机构在上海自贸试验区依法设立期货公司，代理境外交易者从事境内特定品种期货交易。
（4）允许境内设立的符合条件的外资独资和合资私募基金管理机构按规定开展包括二级市场证券交易在内的私募证券基金管理业务。
（5）推出一项计划，按照中国有管理的资本账户可兑换政策，通过对所有外国投资者设定总投资限额而非对单一国家或机构分别设限的形式允许其参与银行间债券市场。
（6）制定一项计划，推动外资机构通过自贸试验区自由贸易账户投资交易所债券市场。
（7）允许符合条件的在华法人美资及其他外资金融机构在取得债券市场结算代理人和承销资格方面与国内金融机构享有同等待遇。
（8）允许外资评信机构发布对地方政府债券的评级。
在金融统计领域的合作方面，中国称正在为向国际清算银行（BIS）报送国际银行业统计数据做技术性准备，并将考虑定期报送这一数据。
与此同时，中国与美国将加强场外衍生品市场改革信息共享与监管合作。双方将对于符合按照国际标准制定的国内法规的中央清算方予以适当监管豁免。并在打击洗钱、恐怖融资和扩散融资等方面加强信息共享等合作。（完）
(发稿 王蕾；审校 黄凯)
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