中资企业赴美上市或二季度重启--投中集团

中国外储破“3”心理冲击大于实际影响 续下降空间有限--中金
路透上海2月8日 - 中国大型投行--中金公司周二发布研报称，中国外汇储备跌破3万亿美元会带来一定的心理冲击，但不会改变中国外储充足的基本形势，心理冲击大于实际影响，预计中国外储进一步下降的空间有限。
路透上海12月27日电---中国咨询机构ChinaVenture投中集团周二发布的年度预测报告称,美国经济继续缓慢恢复,投资者将重新审视中国企业的投资价值,预计明年二季度开始,将开始出现中国企业赴美首次公开发行(IPO)的新案例.
自8月土豆网TUDO.O上市後,中国企业赴美上市窗口关闭至今.该报告指出,奇虎360QIHU.N、分众传媒FMCN.O近期被做空但告失败,间接反映出投资者对中概股信心的恢复;而窗口期关闭期间积聚的大量融资需求,也将适时得以释放,比如迅雷、盛大文学、凡客诚品、拉手网等有上市意愿的企业.
报告指出,对於风险投资机构而言,由於风险投资基金面临退出压力,其也会积极推动企业上市,风投背景企业将成为2012年赴美IPO重启的主导.不过,鉴於2010年至2011年上半年上市企业目前多数尚处於破发状态,预计未来IPO企业估值水平将普遍低於上一轮上市潮,其给投资者带来的回报水平也将随之下降.
据投中集团统计,今年以来仅有14家中国企业赴美上市,其他拟赴美上市的企业如迅雷、盛大文学、拉手、凡客诚品等,均取消或推迟了其IPO计划.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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路透上海2月8日 - 中国大型投行--中金公司周二发布研报称，中国外汇储备跌破3万亿美元会带来一定的心理冲击，但不会改变中国外储充足的基本形势，心理冲击大于实际影响，预计中国外储进一步下降的空间有限。
路透香港2月7日 - 投行中信里昂周二称，随着中国经济持续改善以及供给侧改革继续进行，建议增持中国离岸股票，并看好银行及保险板块。
美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。