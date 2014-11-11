中美两国在信息科技产品自由贸易方面取得突破--美贸易代表

路透北京11月11日 - 美国贸易代表弗罗曼周二表示，中国与美国已在信息科技产品消除关税的谈判中取得突破。

弗罗曼在北京的亚太经合组织(APEC)峰会期间向记者表示，他预期这些突破将为在日内瓦的信息科技协议(ITA)谈判奠定基础。

美国和其他国家一直希望中国会在周二结束的APEC会议期间签署信息科技协议。该协议要求签署国取消对部分信息科技产品的关税。

美国之前指称中国要求的豁免太多，阻碍了修订WTO科技贸易协议的协商。中国是全球最大信息科技产品出口国。(完)

(编译 朱晓军/李爽 审校 蔡美珍/李婷仪)

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