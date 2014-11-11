中美两国在信息科技产品自由贸易方面取得突破--美贸易代表

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月11日 - 美国贸易代表弗罗曼周二表示，中国与美国已在信息科技产品消除关税的谈判中取得突破。
弗罗曼在北京的亚太经合组织(APEC)峰会期间向记者表示，他预期这些突破将为在日内瓦的信息科技协议(ITA)谈判奠定基础。
美国和其他国家一直希望中国会在周二结束的APEC会议期间签署信息科技协议。该协议要求签署国取消对部分信息科技产品的关税。
美国之前指称中国要求的豁免太多，阻碍了修订WTO科技贸易协议的协商。中国是全球最大信息科技产品出口国。(完)
(编译 朱晓军/李爽 审校 蔡美珍/李婷仪)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。