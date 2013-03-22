（更正）美国对于中国将针对朝鲜采取强硬行动持乐观态度--特使

英国退欧谈判即将展开 卡塔尔承诺投资50亿英镑表支持
路透伦敦3月27日 - 卡塔尔周一承诺向英国投资50亿英镑(63亿美元)，展现出支持英国的姿态。两天后英国首相特雷莎·梅就将启动正式的脱欧谈判。
(更正：内文第三段Dan Fried应为“美国国务院对朝制裁协调专员”，非“助理国务卿”)
路透北京3月22日 - 美国财政部负责反恐与金融情报工作的副部长David Cohen周五表示，美国对于中国将针对朝鲜采取有力举措持乐观态度，并敦促中国政府加强检查与朝鲜有联系的金融机构。
Cohen称，美国相信中国会以全新而不同的方式来看待来自朝鲜的威胁。
美国国务院对朝制裁协调专员Dan Fried也表示华盛顿方面希望最终与朝鲜达成外交解决方案。(完)
(编译 石冠兰 审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月27日 - 卡塔尔周一承诺向英国投资50亿英镑(63亿美元)，展现出支持英国的姿态。两天后英国首相特雷莎·梅就将启动正式的脱欧谈判。
路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。
路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。