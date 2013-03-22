（更正）美国对于中国将针对朝鲜采取强硬行动持乐观态度--特使

(更正：内文第三段Dan Fried应为“美国国务院对朝制裁协调专员”，非“助理国务卿”)

路透北京3月22日 - 美国财政部负责反恐与金融情报工作的副部长David Cohen周五表示，美国对于中国将针对朝鲜采取有力举措持乐观态度，并敦促中国政府加强检查与朝鲜有联系的金融机构。

Cohen称，美国相信中国会以全新而不同的方式来看待来自朝鲜的威胁。

美国国务院对朝制裁协调专员Dan Fried也表示华盛顿方面希望最终与朝鲜达成外交解决方案。(完)

(编译 石冠兰 审校 王洋)

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