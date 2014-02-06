中美利空威胁夹击 新兴市场元气大失

图为百元面值的美元（左）和人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透伦敦2月5日 - 摇摇欲坠的新兴市场，当下正腹背受敌，说得更明确一点，是受到美国及中国夹击。

在2013年的多数时间里，投资圈的主要论调是，随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)的量化宽松退场，印度、俄罗斯、土耳其及南非等国的股汇市将一一触礁。

这套说法认为，随着美联储印钞速度减慢，透过美债收益率上升及美元走高而收紧全球流动性，那些当初因量化宽松而受益最多的市场，将会因为量化宽松退场而吃尽苦头。

而情况也照着这套剧本上演了。随着10年期美债收益率去年上涨超过100个基点，在2014年站上3.0%，以及美联储终于在2014年展开首次的缩减宽松措施，许多泡沬程度较高以及曝险最高的新兴市场大受冲击。

今年有大量资金逃离新兴市场，土耳其里拉、阿根廷披索、俄罗斯卢布及南非兰特汇率上个月全数重挫，但奇怪的是，在此同时，美债收益率走势逆转。从1月1日以来，美债收益率下跌将近0.5个百分点。

如果考量到美联储已经在减少买债，而外国央行在截至上周三的当周大卖超过200亿美元的美债，那么美债这波买盘爆发更加显得特别。

说到这里，这场风波的因果关系变得有点扑朔迷离。

是美联储上个月减少买债，引发新兴市场及欧美股市剧烈波动，而导致资金不按牌理出牌反而回流至美债避险吗？

如果从其他商品走势，像是金价及瑞郎同步走高，以及美股的波动率指数.VIX大涨来看，这个说法是合理的。

抑或是，发展中国家的市场动荡，以及为了支撑本币而祭出的升息措施，造成的灾情惨烈到连其他地区经济前景也蒙上阴影？

**来自美国及中国的不利因素**

这就是为什么注意力从美国的不利因素，转向了中国--或者说是中国的“硬着陆”更为贴切。

“比起美联储缩减，新兴市场应该对‘中国减码’更加担心，”伦敦CrossBorder Capital董事总经理MikeHowell表示。

尽管对于长期以来中国经济成长放缓的忧虑情绪，在去年末有所缓解，但1月的企业调查表明，在中国当局推动经济朝消费拉动型模式发展，并通过打击“影子银行”放贷活动，企图抑制近期信用热潮之际，景气再度出现了停滞。

除了中国政府公布的月度数据，波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI在上个月腰斩，也是这方面很明显的预警。该数据通常被视作中国需求的风向标。

如果在某种程度上，中国主权信用违约互换足以反映系统性和债务相关问题的话，过去两个月这些指标再度窜升，其中意义也不言可喻。

因此尽管今年以来美债收益率下滑，有可能会扮演新兴市场自动稳定器的效果，但中国疑虑的再度抬头却予以抵销了。

“新兴市场面临的两大威胁整个对调了，”花旗策略师DavidLubin称，他并表示两股影响力量之间的角力，最后有可能导致全球经济仅微幅成长，并使得许多发展中国家更加难以藉由出口拉动而走出困境。

“这套曾经那么可靠和成功的成长模式，正在逐渐瓦解，”Lubin表示。

这种情况不会轻易消失。如果中国经济在春节过后迎来一波反弹，那么全球经济压力减轻以及美联储再度缩减购债规模就有可能再度推高美债收益率。如若不然，压力还是有可能增大。

的确，长线投资者甚少恐慌，他们坚持认为，那些比发达经济体拥有更高成长潜力、人口结构更为合理且资产负债情况也更好的新兴市场股票估值较低，假以时日将会带来较好收益。

“长期投资格局并未大幅改变，”Franklin Templeton资深新兴市场投资者Mark Mobius上周说。

与1990年代时期僵化的汇率机制以及不算充裕的现金储备相比，现在我们至少可以有充分的理由相信，不会爆发全面的主权或系统性危机。

但国际环境日趋严峻，急需资金的新兴市场将会暴露出更深层次的结构和政治性缺陷。而缺乏耐心的共同基金也许不会等那么长久，仅上月共同基金的资金净流出就达到140亿美元，超过去年的流出总额。

有一种办法是，在对利率较为敏感的“脆弱五国”市场(土耳其、巴西、印度、印尼和南非)和与全球整体经济形势更为同步的韩国、俄罗斯和中国之间进行投资切换。

“目前我对后一类市场的态度更为谨慎，”德意志银行新兴市场股票策略师John PaulSmith说。“现在也许还不到持更悲观看法的时候，但未来一年的前景真的说不上正面。”(完)

(编译 蔡美珍/石冠兰/郑茵 审校 侯向明/李春喜)

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