路透专访：美国政府不鼓励中资参与美液化天然气出口项目

路透纽约5月14日 - 美国一家相关企业的主管周四告诉路透，美国能源部建议美国企业不要让中国公司参与投资美国的液化天然气(LNG)出口项目。

Freeport LNG首席执行官Michael Smith称，目前见不到与中国企业达成利润丰厚的美国天然气出口交易，正是拜此建议所赐。一些现有的LNG交易规模在数十亿美元左右。

Smith表示，Freeport LNG在联邦审批过程中被告知，建议不要邀请中资参与，以免遭政治面阻力。这家私营公司正在得克萨斯州海岸建造一个LNG出口项目，将从2018年起面向亚洲的客户供应LNG。

“(美国)能源部建议我们谨慎选择客户，因为这可能牵涉到政治问题，”他表示，并称中资参与美国主要出口项目将是“政治上的烫手山芋，其风险并非我们所能承担。”

出口美国LNG的问题反映出了能源企业和消费者之间的严重分歧。能源企业希望将美国LNG向全球市场开放，而消费者却担心，这会推高美国国内的天然气价格。

每个LNG项目都要经过能源部的严格审批流程，能源部将评估各项目对国内天然气市场和环境的影响。

在路透求证时，美国能源部没有承认但也没否认给过这样的建议，只表示现已批准向全球出口美国LNG的七个项目，目的地包括中国在内。

“LNG货物的最终目的地将取决于商业上的安排和影响因素，只是在交付后报备能源部而已，”能源部一位女发言人在回复给路透的电子邮件中称。

美国天然气钻探热潮导致国内供应过剩，将国内价格推低至远低于全球平均水平，吸引全球各地客户预定求购美国的LNG。其中一些客户已经在相关项目中持有权益，首批项目预计今年稍晚就能开工。

然而，尽管预期中国天然气需求日益增长，美国项目也有望从今年开始向亚洲市场出口，但没有一家中国企业直接预定接收美国出口天然气。一些美国LNG最终会抵达中国港口，但只是通过二道交易实现的。

Smith称，(没有中国企业预定)不是因为中资没有兴趣，Freeport对潜在中国客户一律回绝，以听从能源部的建议。

他表示，邀请中资加入将可能意味着中国企业获得出口项目的权益，而中方持股项目最后几乎肯定会导致向中国的出口。

“这就很有可能陷入中资控股美国LNG的情况，”Smith称，“能源部称，你们这些企业可不希望一大群参议员指责，我们的天然气都跑去中国了。”

“我们已收到来自其他客户的投资兴趣，所以大可以选择不直接向中国出口天然气，”Smith称。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

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