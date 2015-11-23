美国推动中国放宽市场准入 料难有进展

路透广州11月22日 - 在周日的中美年度贸易谈判中，美国敦促中国给予更大的市场准入；但由于网络黑客问题以及可能妨碍外国科技企业的一些规定导致两国关系紧张，谈判估计难有突破。

美国总统奥巴马与中国国家主席习近平于9月一致同意，两国政府均不可为扶持本国企业而有意支持窃取商业机密的网络攻击行为。但美国专家称，中国黑客仍在刺探美国企业。

这些问题，再加上双边投资协定进展缓慢，导致中美两国之间的商贸关系恶化。美中商业贸易联合委员会(JCCT)正在广州举行的会谈将于周一结束，专家认为会谈对缓解紧张气氛作用不大。

在谈判中，美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)呼吁中国“大幅缩减”外商准入负面清单。

“还有大量工作要做，”弗罗曼在沙面岛的一次工作午餐会上表示。沙面岛位于珠江岸边，是一个有着数百年历史的对外通商口岸。

“为了达成有价值的协议，没有捷径可走，只有中美双方高层具有这种意愿，才能把事情办好。”(完)