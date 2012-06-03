美国就业与中国制造业数据疲弱 经济增长忧虑加深

* 中国制造业数据与美国就业数据给全球经济蒙上阴影

* 美联储主席伯南克可能概述政策选项

* 欧洲央行(ECB)料维持利率不变,继续对政治人物施压

路透华盛顿6月3日电---欧洲债务危机数月来让全球惴惴不安.现在美国就业市场和中国制造业产出呈现疲弱迹象,让决策者有更多理由忧心忡忡.

美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克周四将在国会发表证词,届时将面对上述不利背景.

欧元区避免解体的努力似乎远远不够,而5月美国创造就业的速度也连续第四个月减慢.

"很难相像美联储不感到担心,"新加坡DMG & Partners Securities的分析师DMG & Partners Securities表示.

美国过去一年在全球经济中表现相对亮丽.但上周,全球各地几乎都找不到好一些的经济面消息.

印度第一季经济成长速度降至九年低点,而欧元区的一项制造业指标也下滑.

尤其令人对全球经济担忧的是,5月中国的一项民间制造业活动指标连续第七个月回落.

这可能推动中国推出刺激措施来抵抗经济放缓.中国是带动全球经济成长的最大动力.

美国总统奥巴马将在11月竞选连任,黯淡的经济让其头疼.同样,失业上升的可能性也让着手权力过渡的中国共产党感到担忧.

**危机时刻**

在出席国会听证会时,伯南克可能提供联储将如何扶助经济的线索,特别是当欧洲危机更为严峻时.美联储在6月19-20日会议上是否将采取行动,很大程度上取决於欧洲事态的发展.

6月17日的大选将决定希腊是否会留在欧元区,欧洲政界人士忙于制订计划,防止希腊退出欧元区,并阻止西班牙等国步其後尘.

欧盟高官公开质疑欧元能否存在下去,警告留给该地区解决债务危机的时间已经所剩无几.

彼得森国际经济研究所的欧洲银行业专家Nicolas Veron表示,"现在是危机时刻."

欧洲央行在周三的会议上料将维持利率不变,让欧洲各国领导人继续承受解决危机的重压.

欧盟执委会已经建议,使用欧元区救援基金直接对受困银行进行资本重组.这可能对西班牙特别有效.银行业的危机导致该国借贷成本升至危险的高位.

"西班牙形势每况愈下,"日内瓦Graduate Institute国际经济学教授Charles Wyplosz说.

西班牙周四将标售债券,届时将面临投资者信心的关键考验.此次标售料将令该国政府承受巨大代价,上周债市的急剧下跌已推高西班牙借款成本.

数据显示,3月有超过660亿欧元资金抽离西班牙的银行并流往海外,这令市场受到惊吓,加重了该国将如何为其第四大银行Bankia提供190亿欧元救助的疑虑.

西班牙将希望欧洲央行(ECB)通过重新激活购债计划来为该国赢得一些时间.但欧洲央行总裁德拉吉在周三的记者会上料仍将维持坚定立场,期望政界官员能将欧盟发展成更加紧密的联盟.

若政府官员的努力失败,欧元区解体,那麽可能将带来灾难性的後果,本已在降温的全球经济可能轻易陷入衰退.(完)

--编译 张涛/张荻/杜明霞;审校 孙茉莉/徐文焰

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