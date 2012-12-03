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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 3日 星期一 14:15 BJT

中美军方完成救援减灾联合演练

中国和美国士兵周五完成为期一周的人道主义救援减灾联合演练，进一步加深两国军事关系。此次演习意在通过非作战军事合作加强中美军方关系，并缓解中国周边国家对中国崛起的担忧。此次演习活动期间，20名美军参观了中国三个城市的设施。路透

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