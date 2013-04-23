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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 23日 星期二 11:13 BJT

美军高官访华 称美国重返亚太有利地区稳定

美军参谋长联席会议主席邓普西(Martin Dempsey)周一访华期间为美国重返亚太政策进行辩护。邓普西称，美国存在于亚太不会破坏该地区稳定，而缺席亚太才会破坏地区稳定。中方则认为，美国在亚太地区“再平衡”战略鼓励了日本、菲律宾和越南等与中国长期存在主权争议的国家。路透
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