特写：飞利浦Lumileds收购案被否 中国企业海外扩张遇阻

2016年1月21日，在北京拍摄的人民币和美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透香港1月29日 - 美国政府机构以国际安全为由，驳回针对飞利浦Lumileds的收购案，针对此次中资海外收购的巨型融资交易也因此泡汤。

这笔引起高度关注的收购交易在1月22日意外落空，参与19.3亿美元相关融资的银行将分文无获，也反映出了中资海外并购面临的监管层面不确定性。

至于美国外资审议委员会(CFIUS)基于何种想法，反对中资收购飞利浦Lumileds约80.1%股权，贷款参与行上周百思不得其解。

贷款专业人士对此决定感到很惊讶，因为照明业通常被视为相对温和的领域，与国家安全几乎沾不上边。

“我认为，这一结果不论对贷款行还是相关企业来说都很意外，毕竟Lumileds仅仅是一家LED芯片生产商，”中国一位熟悉交易流程的贷款专员称，“我们还遇到另一项并购交易，即便是与军事有关，也都得到了美国方面的放行。”

该银行人士称，由于提供贷款的期限延长，银行获得了一笔费用。不过，由于贷款取消，银行没有获得前端费用。

融资协议于去年7月签署，包括13.3亿美元七年期定期贷款的A部分，2.5亿美元七年期定期贷款的B部分和3.5亿美元五年期循环信贷。只有定期贷款是银团信贷。定期贷款部分的收益为较Libor加码330个基点，以及最高90个基点的前端费用。这次融资失败之际，正值中资公司在海外掀起并购潮，为银行放贷创造了机会。比如，引人瞩目的中国化工集团公司的并购，预计将创造很多贷款机会，虽然中资银行预计占据主导。

Lumileds的贷款案就是一个很好的例子。唯一簿记行和承销行--中国银行在总共19.3亿美元的贷款中占据了16.1亿美元，约为83%。其他参与的银行包括中国进出口银行，提供1.2亿美元；交通银行和荷兰合作银行各提供7,500万美元，美银美林提供5,000万美元。

**原因不明**

美国外资审议委员会(CFIUS)究竟以什么理由，决定以国家安全考量，阻挡荷兰公司将照明部门出售给亚洲投资者，并不清楚。中国私募股权基金Go Scale Capital，去年5月打败贝恩资本(Bain Capital)、CVC以及KKR等全球巨头，以28亿美元买下Lumileds的80.1%股权。Go Scale的金主包括金沙江创业投资与橡树投资。

有中国企业参与投资团队，加上发光二极体(LED)属于半导体的事实，可能是部份原因；美国将半导体产业视为重大的基础设施。以往中国的收购行动也曾遭到美国监管机构的封杀，比较明显的例子就是中国海油(CNOOC)在2005年欲以185亿美元收购优尼科(Unocal)但铩羽而归，但美国监管机关阻止两家外国公司进行所有权转移，倒是比较罕见。飞利浦表示，该公司未获允许透露CFIUS的疑虑内容。(完)