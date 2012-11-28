美国未将中国列为汇率操纵国 仍认为人民币被明显低估

* 人民币兑美元实质汇率自2010年6月以来上升12.6%

* 美国仍认为人民币汇率被明显低估

* 中国上次被列为汇率操纵国是在18年前

路透华盛顿11月27日电---美国奥巴马政府周二表示,中国人民币汇率仍被"明显低估",但未将中国列为汇率操纵国.

美国财政部在提交给国会的半年度报告中指出,经通胀调整後的人民币兑美元汇率自2010年6月以来上涨12.6%.一位财政部官员称,截至周二人民币名义汇率升值9.7%.当天人民币再以涨停作收,并刷新历史最高水平.

财政部表示,虽然中国将人民币汇率限制在狭窄的交易区间,但尚未达到被列为汇率操纵国的法律标准.列为汇率操纵国大体上是象征性的举措,但这将要求华府就调整人民币汇率与北京展开磋商.

美国财政部在报告中表示,中国政府自2011年第三季以来"大幅"降低了对外汇市场的干预,并放松了资本管制.

"鉴於这些变化,财政部确定中国并不满足(汇率操纵国)标准,"报告称,"然而,有证据显示,人民币汇率仍然明显低估."

许多美国企业与议员抱怨中国人为压低人民币汇率来获得贸易优势.

但国际上越来越认为,人民币汇率正在接近其合理水平.国际货币基金组织(IMF)今年7月关於人民币汇率的措辞软化.

**人民币汇率创历史新高**

人民币兑美元周二刷新纪录高位.

中国人民银行规定人民币兑美元交易价需在当日公布的中间价上下1%的区间内浮动,以此来限制汇率波动.

中国在1992年5月至1994年7月间五次被冠以汇率操纵国之名,之後18年里美国财政部未将任何国家列为汇率操纵国.

美国参议员舒默(Charles Schumer)表示,财政部应将中国列为汇率操纵国,这样才能对其实施处罚.舒默是美国参议院中民主党第三号人物,且长期以来一直对中国人民币汇率政策持批评态度.

"奥巴马政府是时候...要求中国按与其他所有国家一样的规矩出牌了,"他在一份声明中表示.

但美中商业委员会则赞同这一最新决定.

"汇率与美国贸易收支或就业无关,"委员会主席John Frisbie指出,"我们应当把精力放在更重要的对华问题上,诸如消除市场准入障碍以及改善知识产权保护."

美国财政部称,人民币进一步升值将令中国家庭拥有更大的购买力,从而帮助该国引导经济向消费主导模式转型.

该报告还呼吁中国减少"过高的"外汇储备,并公布干预外汇市场的相关数据.

奥巴马政府亦利用该报告向韩国施压,要求其限制对汇市的干预力度.

财政部报告称,韩国声称干预汇市是为了缓和韩元汇率波动,但其在2012年全年都在干预市场.国际货币基金组织(IMF)7月时指出,韩元汇率被低估最多10%.

"我们将继续对韩国当局施压,以令其仅在外汇市场出现无序波动的特殊情况下才实施干预."报告称.(完)

--编译 张荻/张涛/梁睿雪/徐文焰;审校 程琳

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