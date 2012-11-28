美国未将中国列为汇率操纵国 仍认为人民币被明显低估

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
* 人民币兑美元实质汇率自2010年6月以来上升12.6%
* 美国仍认为人民币汇率被明显低估
* 中国上次被列为汇率操纵国是在18年前
路透华盛顿11月27日电---美国奥巴马政府周二表示,中国人民币汇率仍被"明显低估",但未将中国列为汇率操纵国.
美国财政部在提交给国会的半年度报告中指出,经通胀调整後的人民币兑美元汇率自2010年6月以来上涨12.6%.一位财政部官员称,截至周二人民币名义汇率升值9.7%.当天人民币再以涨停作收,并刷新历史最高水平.
财政部表示,虽然中国将人民币汇率限制在狭窄的交易区间,但尚未达到被列为汇率操纵国的法律标准.列为汇率操纵国大体上是象征性的举措,但这将要求华府就调整人民币汇率与北京展开磋商.
美国财政部在报告中表示,中国政府自2011年第三季以来"大幅"降低了对外汇市场的干预,并放松了资本管制.
"鉴於这些变化,财政部确定中国并不满足(汇率操纵国)标准,"报告称,"然而,有证据显示,人民币汇率仍然明显低估."
许多美国企业与议员抱怨中国人为压低人民币汇率来获得贸易优势.
但国际上越来越认为,人民币汇率正在接近其合理水平.国际货币基金组织(IMF)今年7月关於人民币汇率的措辞软化.
**人民币汇率创历史新高**
人民币兑美元周二刷新纪录高位.
中国人民银行规定人民币兑美元交易价需在当日公布的中间价上下1%的区间内浮动,以此来限制汇率波动.
中国在1992年5月至1994年7月间五次被冠以汇率操纵国之名,之後18年里美国财政部未将任何国家列为汇率操纵国.
美国参议员舒默(Charles Schumer)表示,财政部应将中国列为汇率操纵国,这样才能对其实施处罚.舒默是美国参议院中民主党第三号人物,且长期以来一直对中国人民币汇率政策持批评态度.
"奥巴马政府是时候...要求中国按与其他所有国家一样的规矩出牌了,"他在一份声明中表示.
但美中商业委员会则赞同这一最新决定.
"汇率与美国贸易收支或就业无关,"委员会主席John Frisbie指出,"我们应当把精力放在更重要的对华问题上,诸如消除市场准入障碍以及改善知识产权保护."
美国财政部称,人民币进一步升值将令中国家庭拥有更大的购买力,从而帮助该国引导经济向消费主导模式转型.
该报告还呼吁中国减少"过高的"外汇储备,并公布干预外汇市场的相关数据.
奥巴马政府亦利用该报告向韩国施压,要求其限制对汇市的干预力度.
财政部报告称,韩国声称干预汇市是为了缓和韩元汇率波动,但其在2012年全年都在干预市场.国际货币基金组织(IMF)7月时指出,韩元汇率被低估最多10%.
"我们将继续对韩国当局施压,以令其仅在外汇市场出现无序波动的特殊情况下才实施干预."报告称.(完)
--编译 张荻/张涛/梁睿雪/徐文焰;审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
路透华盛顿2月24日 - 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并未改变。
路透伦敦2月24日 - 石油投资人押注油价上涨的仓位规模创纪录最高，因为全球最大的石油出口国削减产量以减少供应过剩，而期货市场一年来首次暗示这些多头可能成为赢家。