中美海军高官将进行视频通话 磋商南海局势等问题

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿10月28日 - 美国官员称，美国海军作战部长理查森（John Richardson）周四将同中国海军司令员吴胜利举行一小时的视频电话会议。
美国派“拉森号”军舰周二进入南沙群岛渚碧礁周边12海里范围内航行。中国对此做出强烈回应。
该官员称，两人将在会议上就两国海军关系及美军近期在南海的行动进行磋商。
这将是中美海军高官之间进行的第三次视频电话会议。
此外，《中国日报》报道称，美军太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）下周将访问中国。报道援引的是未具名消息人士，且未提供进一步的详情。
美国驻中国大使馆一名发言人拒绝置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。