中国海军称如美海军继续在南海挑衅 可能导致擦枪走火

路透北京10月30日 - 中国海军司令员吴胜利周四晚与美国海军作战部长约翰·理查德森视频通话时表示，美海军舰艇擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域的行为，极具危险性、挑衅性，如美方一意孤行，可能导致双方海空一线兵力擦枪走火。

中国海军新闻稿引述吴胜利称，中国海军舰艇多次对美舰进行了提醒警告，但美舰依然置若罔闻。如果美方一意孤行，将根据需要不得不采取一切必要措施，维护中国主权和自身安全。

“各国在享有相应航行和飞越自由时应正常航行，且充分尊重沿海国主权和安全利益，而非炫耀武力，对沿海国进行威胁及恫吓。”吴胜利称，“如果美方继续进行这种危险的挑衅行动，双方海空一线兵力之间极有可能发生严重紧迫局面，甚至擦枪走火。”

理查德森表示，美国舰艇在南海海域的和平通过，是其全球“航行自由”行动的一部分，是遵循国际法和国际惯例的，不针对任何一个国家，更不针对中国。

吴胜利表示，希望美方珍惜中美海军之间来之不易的良好局面，避免类似事件再次发生。中美两国海军在南海有着广阔的合作空间和潜力，应共同为维护南海地区的和平与稳定发挥积极作用。

中国外交部周二表示，对美国拉森号军舰27日未经中国政府允许，非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，表示强烈不满和坚决反对。中方对美方舰艇实施了监视、跟踪和警告，并将继续严密监视有关海空情况，根据需要采取一切必要措施。(完)