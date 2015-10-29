中美海军高官将进行视频通话 磋商南海局势等问题

路透华盛顿10月28日 - 美国官员称，美国海军作战部长理查森（John Richardson）周四将同中国海军司令员吴胜利举行一小时的视频电话会议。

美国派“拉森号”军舰周二进入南沙群岛渚碧礁周边12海里范围内航行。中国对此做出强烈回应。

该官员称，两人将在会议上就两国海军关系及美军近期在南海的行动进行磋商。

这将是中美海军高官之间进行的第三次视频电话会议。

此外，《中国日报》报导称，美军太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）下周将访问中国。报导援引的是未具名消息人士，且未提供进一步的详情。

美国驻中国大使馆一名发言人拒绝置评。（完）