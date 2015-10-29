中美海军高官将进行视频通话 磋商南海局势等问题

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透华盛顿10月28日 - 美国官员称，美国海军作战部长理查森（John Richardson）周四将同中国海军司令员吴胜利举行一小时的视频电话会议。
美国派“拉森号”军舰周二进入南沙群岛渚碧礁周边12海里范围内航行。中国对此做出强烈回应。
该官员称，两人将在会议上就两国海军关系及美军近期在南海的行动进行磋商。
这将是中美海军高官之间进行的第三次视频电话会议。
此外，《中国日报》报导称，美军太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）下周将访问中国。报导援引的是未具名消息人士，且未提供进一步的详情。
美国驻中国大使馆一名发言人拒绝置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)