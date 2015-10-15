美国称美方在南海国际海域航行并非挑衅行为 中方回应（更新版）

（新增中国外交部评论）

路透东京/北京10月15日 （记者 Tim Kelly/Megha Rajagopalan） - 美国海军作战部长约翰·理查森（John Richardson）周四称，美国海军船只在南海的国际海域航行并非挑衅行为，不应有人对此感到意外。

中国称绝不允许任何国家以“维护航行和飞越自由”为名侵犯中国在南沙群岛的领海和领空。美国则表示，国际法禁止任何国家将在暗礁上建设的人工岛及其周围区域视为本国领土。

“我们将在国际法允许的任何地方践行航行自由不应是令人感到意外的行为，”理查森在东京向记者表示。

“我不明白这如何能够被解读成挑衅行为。”

中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上表示，“中方一贯尊重并且维护各国依据国际法在南海和其他的重要国际通道所享有的航行和飞越自由。”

“但是我们坚决反对任何国家以航行和飞越自由为名来损害他国的主权和安全。”（完）