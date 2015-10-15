美国称美方在南海国际海域航行并非挑衅行为 中方回应（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（新增中国外交部评论）
路透东京/北京10月15日 （记者 Tim Kelly/Megha Rajagopalan） - 美国海军作战部长约翰·理查森（John Richardson）周四称，美国海军船只在南海的国际海域航行并非挑衅行为，不应有人对此感到意外。
中国称绝不允许任何国家以“维护航行和飞越自由”为名侵犯中国在南沙群岛的领海和领空。美国则表示，国际法禁止任何国家将在暗礁上建设的人工岛及其周围区域视为本国领土。
“我们将在国际法允许的任何地方践行航行自由不应是令人感到意外的行为，”理查森在东京向记者表示。
“我不明白这如何能够被解读成挑衅行为。”
中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上表示，“中方一贯尊重并且维护各国依据国际法在南海和其他的重要国际通道所享有的航行和飞越自由。”
“但是我们坚决反对任何国家以航行和飞越自由为名来损害他国的主权和安全。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。