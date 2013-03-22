美国乐观期望中国针对朝鲜采取强硬行动--特使

美国财政部负责反恐与金融情报工作的副部长David Cohen周五表示，美国对于中国将针对朝鲜采取有力举措持乐观态度，并敦促中国政府加强检查与朝鲜有联系的金融机构。Cohen并称，美国相信中国会以全新而不同的方式来看待来自朝鲜的威胁。路透