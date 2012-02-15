奥巴马欢迎习近平访美 但对主要问题保持坚定立场

焦点：中国今年预算赤字率持平于3% 稳增长同时防风险抑泡沫并重
路透上海3月5日 - 尽管中国2017年财政预算赤字总量有所增长，但预算赤字率（占GDP的比例）并未如预期般进一步提升，依旧持平于上年的3%。这也与今年宏观经济的总体定调一脉相承，在稳增长的同时，防风险、降杠杆、抑泡沫并重。
路透华盛顿2月14日电(记者 Matt Spetalnick/Chris Buckley)---美国总统奥巴马周二对来访的中国国家副主席习近平表示，中国必须同其他主要国家一样，遵守相同的贸易规则。他并表示将继续就人权问题向中国施压。
奥巴马在与习近平的会晤中表示，美国欢迎中国的“和平崛起”，但也暗示两国在经济和军事竞争中还会存在摩擦。
与奥巴马的会晤是习近平访美之行的核心。此次颇具象征意义的访问或有助於提高习近平的国际知名度，并表明其有能力处理好未来对美关系。
外界认为此次会晤是双方对彼此的一次试探，奥巴马在贸易、汇率、人权和叙利亚等全球性问题上明显保持坚定立场。
最近几个月，奥巴马对中国的态度趋於强硬，因在大选之年受到来自共和党总统候选人的压力。共和党指责奥巴马对中国的态度过於温和。
奥巴马在白宫椭圆形办公室对习近平表示：“国家实力和经济繁荣不断增强，同时也蕴含着更大的责任。”
“我们希望与中方一道，在世界经济体系里，确保人人都遵守相同的规则，包括保证贸易平衡。”
习近平随後对美国商界领袖表示，中国对美方的关切已经作出行动，同时希望奥巴马政府考虑中方的关切。
奥巴马敦促中国政府允许人民币升值，并在减少美国对华贸易赤字方面有更大作为。
习近平表示，他期待中美在相互尊重的基础上建立合作夥伴关系，但在共同会见记者时未对奥巴马含蓄的批评作出回应。
双方领导人表现出亲切、友好的姿态。
习近平在美国国务院的午餐会上表示，中美双方必须通过对话，而非“保护主义”方式解决经济争端。
针对美国对中美贸易不平衡和知识产权问题的不满，习近平在美国商会发表演讲时坚持了中方的立场，称中国已采取相应措施。
习近平也呼吁美国解决中方关切的“放宽对华高技术产品出口限制、为中国赴美投资企业提供公平竞争环境”等问题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月5日 - 尽管中国2017年财政预算赤字总量有所增长，但预算赤字率（占GDP的比例）并未如预期般进一步提升，依旧持平于上年的3%。这也与今年宏观经济的总体定调一脉相承，在稳增长的同时，防风险、降杠杆、抑泡沫并重。
路透芝加哥3月3日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五暗示，有望在本月升息，且今年稍后还会有进一步行动。这表明多年来迫使美联储一直保持近零利率的那颗悬着的心，终于要放下来了。
--美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五暗示，有望在本月升息，且今年稍后还会有进一步行动。叶伦讲话后，美元遭遇获利了结下滑，美国公债收益率上升后基本持稳，美股尾盘则变动不大。