奥巴马欢迎习近平访美 但对主要问题保持坚定立场

美国总统奥巴马周二对来访的中国国家副主席习近平表示，中国必须同其他主要国家一样，遵守相同的贸易规则。他并表示将继续就人权问题向中国施压。

路透华盛顿2月14日电(记者 Matt Spetalnick/Chris Buckley)---美国总统奥巴马周二对来访的中国国家副主席习近平表示，中国必须同其他主要国家一样，遵守相同的贸易规则。他并表示将继续就人权问题向中国施压。

奥巴马在与习近平的会晤中表示，美国欢迎中国的“和平崛起”，但也暗示两国在经济和军事竞争中还会存在摩擦。

与奥巴马的会晤是习近平访美之行的核心。此次颇具象征意义的访问或有助於提高习近平的国际知名度，并表明其有能力处理好未来对美关系。

外界认为此次会晤是双方对彼此的一次试探，奥巴马在贸易、汇率、人权和叙利亚等全球性问题上明显保持坚定立场。

最近几个月，奥巴马对中国的态度趋於强硬，因在大选之年受到来自共和党总统候选人的压力。共和党指责奥巴马对中国的态度过於温和。

奥巴马在白宫椭圆形办公室对习近平表示：“国家实力和经济繁荣不断增强，同时也蕴含着更大的责任。”

“我们希望与中方一道，在世界经济体系里，确保人人都遵守相同的规则，包括保证贸易平衡。”

习近平随後对美国商界领袖表示，中国对美方的关切已经作出行动，同时希望奥巴马政府考虑中方的关切。

奥巴马敦促中国政府允许人民币升值，并在减少美国对华贸易赤字方面有更大作为。

习近平表示，他期待中美在相互尊重的基础上建立合作夥伴关系，但在共同会见记者时未对奥巴马含蓄的批评作出回应。

双方领导人表现出亲切、友好的姿态。

习近平在美国国务院的午餐会上表示，中美双方必须通过对话，而非“保护主义”方式解决经济争端。

针对美国对中美贸易不平衡和知识产权问题的不满，习近平在美国商会发表演讲时坚持了中方的立场，称中国已采取相应措施。

习近平也呼吁美国解决中方关切的“放宽对华高技术产品出口限制、为中国赴美投资企业提供公平竞争环境”等问题。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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