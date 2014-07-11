中美两国签署协议 将就战略石油储备展开合作

路透北京7月11日 - 中国国家能源局表示，中美两国已经签署了一项初步协议，在战略石油储备方面展开合作。这标志着全球两大石油消费国之间首次携手。

能源局周四稍晚在官网上称，美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)在访华期间，和能源局局长吴新雄签署了一项关于战略石油储备合作的谅解备忘录。但该机构并未透露合作的更多细节。

目前，拥有充足的应急石油库存对中国意义更大。去年，中国超越美国成为全球最大石油净进口国。在中国原油总需求中，海外采购占到约57%的中国需求量。

尽管中国并非国际能源署(IEA)成员国，但IEA长期以来推动中国在共享库存数据方面增加透明度。

中国计划最终能够达到经济合作暨发展组织(OECD)的石油库存要求，即满足90日的净进口量。

中国石油天然气集团公司(CNPC)的研究机构1月估计，截止2013年底，中国共有1.41亿桶石油的储备空间。这大致相当于中国22日的净进口量。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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