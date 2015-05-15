香港《经济日报》：美借南海遏中国 有惊未必有险

（5月15日社评）

美国扬言派军舰赴南海，国务卿克里明天访华前更摆硬姿态。美国近日对华动作频，应因在亚投行外交挫败后，欲重树亚太一哥形象，并趁中美高层互动频繁，主导议题对华要价。

亚投行遇挫败 美急树一哥形象

中美关系经历大半年平静后，近日再现新火头，美国上月突指摘中国在南海岛礁填海建机场，上周更暗撑日本与菲律宾在南海联合军演。美方行动昨再升级，扬言拟派军舰巡弋南海，并放风克里明天访华时，将就南海问题展强硬姿态，外界忧南海风波恶化、中美关系转坏。

值得留意的是，美国对华不单大打南海牌，更是全方位出击。在军事方面，上月正式扩大美日安保条约，明言涵盖钓岛；外交方面，美国扬言不会放弃国际货币组织（IMF）的否决权，力阻北京乘IMF改革增话语权；经贸方面，美国上月禁止对华出口高性能电脑处理器，以阻中国居世界第一的超级电脑运算能力，进一步超前美国。

美国突对华多方施压，主因应是中国近月的国际空间步步扩张，令美国明显感到威胁。一方面，在美国力阻下，中国主导的亚投行仍获57个国家加入成创始成员国，当中更包括美国盟友如南韩及英国等，令美国遭重大外交挫败。

另一边厢，中国又与作为美国宿敌的俄罗斯愈走愈近，除藉纪念二战胜利70周年举行中俄阅兵与地中海联合军演外，更就250亿美元的能源与高铁等合作签署协议，中俄军事与经贸往来紧密，令美国难安枕。

奥巴马实力削减 只图向华索价

故美国主动藉挑起南海问题，为其「帝国反击战」揭开序幕，以彰示美国仍是亚太区以至全球一哥，有决心扞衞其在全球利益，并趁中美高层交流进入密集期，包括下月的中美战略与经济对话，以及国家主席习近平9月访美，利用各种小动作主导议题，图迫北京在经贸与外交上作更多让利。

此可预视，南海局势以至中美各方面的摩擦，恐在未来两三个月持续升温，惟擦抢走火风险仍不高。此既因美国出招应为争政经实利，并非要与中国翻脸，更关键是美国要硬压中国，纵有心亦未必有力，因任期尚余年半的总统奥巴马在外交上已陷半跛脚，如美国近日召开与中东六国的海湾峰会，竟有四国元首拒出席，反映奥巴马未必有足够外交能量，向北京作强力施压。未来数月，中美就南海与其他议题的角力仍将升温，但有惊未必有险，再次印证中美关系的博弈，仍是好也好不到哪里、坏也坏不到哪里的大格局。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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