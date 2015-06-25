香港《经济日报》：中美对话爆火花 摆硬为求共识

（6月25日社评）

中美战略与经济对话开幕，双方针锋相对。美国态度强硬在意料之中，中方亦图以较硬姿态，谋求与美国平起平坐。中国政经崛起，中美摩擦势增，惟斗而不破的长期格局实未改变。

对美不再示弱 北京长短两盘算

一年一度的中美战略与经济对话昨在美国华盛顿揭幕，两国官员就经贸以至网络安全等议题火花四溅，美国副总统拜登批评中国将因经济间谍活动、窃取美企商业机密付出更大代价，中国财长楼继伟则直指，美国应为全球经济复苏，承担更大的责任等。中美在对话上皆摆硬姿态，实各有盘算。

其实美国在中美互动上展示强势，是华府一贯取态，既向北京彰示美国才是中美关系主导者，并向国际社会表明，虽然中国政经实力已明显增强，惟美国仍是亚太以至全球经贸外交及地缘政治的「一哥」。

更值得关注的是，北京一改过去相对柔软的姿态，今次对美国亦不甘示弱，背后应有长期盘算，就是藉硬姿态营造与美国平起平坐的「新型大国关系」，表明未来中美关系并不能只是华府单方面说了算，中美要在平等基础上对话，共觅互惠互利出路。

且中方此举亦有短期考量，就是国家主席习近平将在9月访美，中方盼就一些敏感议题，如网络安全与南海等，尽快取得明显突破，那亦需要先以较强硬言词促美方及早「埋枱」以管控分歧，让习近平访美与奥巴马会晤时，可各让一步，取得更多共识与成果。

事实上，随着中国政经实力提升，中美之间的利益版图势更多重叠，摩擦面亦将更大。如中国牵头组建亚投行、力争人民币加入国基组织特别提款权（SDR）篮子，势冲击美国的经济金融霸权；以至中国军事战略由近海跨向远洋，以保海外政经利益，亦将对美国全球军事霸主地位构成挑战。

虽然如此，今次中美对话亦释出信息，就是中美关系表面紧张背后，合作仍是主调。就如中美在经贸议题上虽有纷争，但今次对话仍将聚焦中美双边投资协定谈判，力争在习近平访美时签署协议，以互相加大市场开放。

政经利益重叠增 中美图控分歧

然而中美就南海争议虽各执一词，惟在今次对话前夕，中方除宣布结束在南海填海，中美亦就两国军机相遇的准则达成共识，正好反映中美双方在力保本身地缘利益的同时，皆不愿见在军事上擦枪走火。

故今次中美对话虽不乏火花，惟亦反映两国实是要在争议中谋求合作，预视中美角力虽难避免，双方关系仍将在斗而不破的格局下缓步前行。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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