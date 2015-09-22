香港《文汇报》：中美释疑增信 发展良性互动

（9月22日社评）

中国国家主席习近平今日抵达美国，展开对美国的首次国事访问。中美作为当今世界影响力举足轻重的两个国家，合作共赢是双方关系的目标所在，既符合两国的共同利益，也是维护世界和平发展的共同责任所系。期待中美两国加强合作，有效管控分歧，尤其是美国应尊重中国的利益关切，与中国共同努力巩固互信，通过此次「习奥会」，进一步推动两国关系良性健康发展。

中国是世界上最大的发展中国家，经济总量已居世界第二，而且经济仍保持较快增长；美国是全球最大的发达国家，并且在许多领域居于世界领导地位。两国在政治、经济、军事乃至环境气候等领域均有广泛交集，中美关系的好坏，不仅关系到两国利益，对世界和平稳定也有举足轻重的影响。

所以，此次习近平主席访美，与美国总统奥巴马举行会晤，吸引全球高度关注，世界各国热切期待「习奥会」取得积极成果，推进中美携手合作，构建更多有利于增强两国互信的机制，向全世界传递明确信息：尽管中美存在一些分歧和摩擦，但是两国从共同利益和全球利益出发，将积极合作，消除分歧，从而为世界和平发展作出应有的积极贡献。而日前广为报导的中美双方就网络安全达成共识，更令世界对两国关系的良性发展，寄予更大期望。

应该看到，此次「习奥会」前的气氛多少有些不同以往的微妙复杂。表面上看，这与近期中美围绕网络、南海等方面的歧见有所增加有关；而更深层次的原因是，随着中国实力与日俱增，美国越来越担心自己在国际体系中的领导地位受到中国挑战，因此美国国内主张对华采取「以硬碰硬」策略的声音此起彼落，甚至有美国舆论认为，中美关系正处于转向对抗和冲突的临界点。对于美国对华战略的焦虑，中国坦诚面对，主动化解。

释疑增信就是习近平此次访美的一个重要着力点。访问期间，习近平将把中美「合则两利、斗则俱伤」的道理说透，把美国的心结打开。对此，中国官方提出了三个层次的「再确认」，即「双方对各自的发展方向和战略意图进行再确认，对中美日益增长的共同利益进行再确认，对双方维护世界和平、稳定与发展的责任进行再确认」。这充分体现了中国对拓展中美共同利益、深化中美新型大国关系所持的积极态度，以最大的诚意和善意扭转美国对华政策的误判。

太平洋之大，足以容得下中美两个大国。中美关系经过多年曲折向前的发展，已形成比较紮实的基础，形成广泛、厚实、互惠的关系，两国应抓住习近平访美的历史性机遇，加强沟通、扩大合作、共同防范陷入「修昔底德陷阱」。此次习近平访美的首站选择在西雅图，很重要的原因就是，西雅图有很多美国知名企业，例如波音、微软等，与中国有很密切的经贸关系，美国商界也能理解中美保持良好关系的重要性，清楚中美经贸合作给两国和两国人民带来的巨大好处。

中国愿意与美国和平相处，共享利益，共担责任，美国亦应尊重中国的利益关切，为巩固互信奠定基础。尤其是，美国不应对中国在亚太地区乃至全球影响力的上升反应过敏，避免用情绪化的方式看待和处理分歧，而应以更宽广的胸襟与中国加强合作，真正推动两国关系良性健康发展，让两国乃至世界人民分享到中美关系的和平红利。