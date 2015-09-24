香港《文汇报》：深化全方位交流 中美合作路更宽

（9月24日社评）

昨日，国家主席习近平抵达美国之行首站西雅图后发表讲话，畅谈中国经济、股市、人民币汇率、反腐等话题，并希望两国地方合作进入「更广阔天地」。经贸合作是中美关系的主轴，习近平既明确表态通过深化改革扩大开放，打造更加公开、透明、平等的营商环境，增强美国投资者对中国经济的信心，让大家分享中美合作的巨大红利，更致力扩大两国人民全方位、多元化的友好交流，增进彼此了解，促进中美关系持续稳定发展。

经贸关系一向是中美交流合作的重头戏。2014年，中美双边贸易总额突破5,500亿美元。中国是美国第二大贸易伙伴、第三大出口市场和第一大进口来源地；美国已成为中国对外直接投资的第三大目的地。

近期，中国经济、股市、人民币汇率出现波动，引起美国的高度关注。习近平不避讳眼下难题，在出席欢迎宴会上发表演讲时，有针对性地回应中国经济发展中的热点问题，强调中国有能力有决心保持经济平稳较快发展，更掷地有声地承诺，中国反对打货币战，不会压低人民币汇率刺激出口。习近平清晰明确的政策宣示，起到释疑解惑的作用，展现中国对经济发展前景的自信，足以增强包括美国在内的全球投资者对中国经济前景的信心。微软创办人比尔?盖茨接受中国媒体采访时就表示，「中国正在逐渐成为全球发展领域的领导者」。

中美加强经贸合作为双方带来实实在在的巨大利益。习近平在西雅图访问期间，中国的飞机租赁公司与美国波音公司签署合约，订购300架波音737飞机。同时，波音公司将与中国企业组建合资公司，在中国建立波音737飞机完工中心，这是波音公司首次将其总装生产系统的一部分延伸至境外。波音公司与中国企业的合作，不仅提升了中美航空业合作的层次，更是中美经贸互利合作的重要体现。

昨日习近平还出席了在西雅图举行的第三届中美省州长论坛，参加此次论坛的中美地方领导所代表的省州，都是双方的工业、农业、经贸重镇，具有很强的经济互补性，对推动双方经济增长、改善就业，意义重大。

习近平强调：「地方合作对发展国家关系有着重要作用，国与国关系归根结底需要人民支持，最终也服务于人民。地方是最贴近老百姓的。过去30多年，中美关系发展得益于两国地方和人民支持，未来仍然要依靠地方、造福地方。」中美加强友好省州的经贸合作，两国人民分享更多合作红利，有利减少中美的误解摩擦，增进相互理解交流。

习近平访美之行特别提到人文交流，呼吁两国在教育、旅游、体育、青年等广泛领域开展合作，共同谱写中美合作新篇章。中国将在未来3年内资助两国共5万名留学生到对方国家学习，美国也将努力在2020年前实现百万名美国学生学中文，两国将在2016年举办旅游年。

「国之交在于民相亲」，对两国关系来说，人民的情感是两国交往的根本基础。当年中美关系破冰，由「乒乓外交」开始；1979年初邓小平访问美国，与时任美国总统卡特签署协议，中国正式向美国派遣留学生，从此揭开中美科技、教育、文化交流新篇。如今，中美持续扩大民间多元化交流，为两国加强人文交流提供更多平台。中美民众往来愈频繁，两国友好的基础就愈坚实，务实合作就愈红火，中美友好合作之路可望愈走愈宽广。