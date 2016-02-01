香港《经济日报》：美国大选掀战幔 中美关系添忧

（2月1日社评）

美国总统大选初选今开锣，任期进入尾声的总统奥巴马，料更聚焦外交尤其牵制中国。而无论民主党热门希拉莉或共和党人气王特朗普，势向中国发炮抢分，中美关系恐陷多事之年。

美国国务卿克里上周访华，表面是与北京商议北韩核试，惟克里访华前先访问和北京关系较友好的老挝与柬埔寨，图拉拢两国在南海问题上牵制中国；他离开中国后，美国旋即又派军舰，闯西沙中建岛的12海里中方领海范围内，对华示威意味极浓。

美方连串针对北京动作，与美国当前政治形势不无关系。美国今起进入总统选战初选，意味现任总统奥巴马的任期仅余不到一年，难再有空间推国内重大改革，任期尾声的焦点将放在外交。

随着美国与伊朗关系解冻、空袭伊斯兰国初见成效、叙利亚各方亦步向谈判桌，美国在中东得以喘息，自有更大余力放在亚洲，围堵中国。故无论克里访华前后的连串举动，以至奥巴马将在本月中邀东盟十国领导人访美举行庄园峰会，显然是要藉南海争议作切入点，对华采新一波外交攻势，添中美关系阴霾。

况且，美国总统选举初选揭幕，美国国内政治气氛恐日趋不利中美关系，因现时民主、共和两党的热门人选，皆展现出对华不友好的取态，不时藉批评中国抢分。

就如民主党的大热门希拉莉，过去她出任奥巴马政府的国务卿时，已是重返亚洲政策的关键推手，充分显现其鹰派取向。且在选战中，希拉莉更曾严词狠批中国，如曾指北京打压女权维权人士是无耻（shameless）。此或预视希拉莉在选战期间，以至若胜选成白宫主人，势与中国在地缘以至人权等议题上火花四溅。至于共和党的人气王特朗普向来口没遮拦，更毫不掩饰对中国的负面态度，如他曾批北京人为压低人币滙价、抢走美国人饭碗，扬言一旦当选就会对中国货开征45%的关税。虽有意见指共和党一向亲商界，就算选举语言再狠，实际上仍会＂睇钱份上＂对华较友好。惟特朗普非共和党主流派，难以传统共和党政客的套路分析其言行，若他赢得总统宝座，中美关系势面对极不明朗变数。

故美国大选临近，中国势沦各党派箭靶，躺着也会中枪。就算年底选举结束，白宫新主人是希拉莉抑或特朗普，中美关系的摩擦颠簸，恐陆续有来。（完）