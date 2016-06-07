香港《文汇报》：中美关系要坚持求同存异聚同化异

（6月7日社评）

国家主席习近平昨日出席在钓鱼台国宾馆举行的第八轮中美战略与经济对话和第七轮中美人文交流高层磋商联合开幕式，强调要朝着构建中美新型大国关系的方向奋力前行。作为世界上最大的发展中国家、最大的发达国家和前两大经济体，中美两国由于历史、文化及社会制度不同，存在分歧在所难免，关键是不要演变成对抗冲突。

只要在互相尊重的基础上，妥善管控分歧，增强互信，坚持求同存异，聚同化异，中美两国关系就能避免受到大的干扰。中美在亚太地区拥有广泛的共同利益，如果努力培养共同而非排他性的「朋友圈」，定能促进区域内的和平稳定发展，成为地区及世界繁荣稳定的建设者和守护者。

此次对话是中美之间参与部门最多、议题最广的一次高层对话，具有极高的战略性和全局性影响，对推动落实两国元首此前达成的共识，增进中美的战略互信、拓展互利合作、加深两国友谊，具有重要作用。今年的中美对话和磋商是美国总统奥巴马任内最后一轮，更显得具有承前启后的意义。中美两国民众都希望对话继续产出丰厚成果，不断推动中美新型大国关系建设取得新进展，为两国和世界和平发展带来新机遇。

随着经济全球化和世界多极化的深入演进，各国利益紧密相连，零和博弈、对抗冲突已不合时宜，同舟共济、合作共赢已成为时代的潮流和要求。尽管由于国家制度、历史传统及战略诉求不同，中美存在一些分歧是正常的，但两国在经济、反恐、气候、地区安全等众多领域所取得的合作成果已证明，只要双方坚持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，既能为中美带来实实在在的利益，也能促进亚太地区及世界和平、稳定、发展。

未来无论国际风云如何变幻，两国都应该努力坚持这一原则方向不动摇。对于分歧，双方要以务实和建设性的态度加以管控，以经常性的坦率对话和协商，避免误解、误判和矛盾升级，消除双边关系中的噪音和干扰，扩大两国的共同利益基本面。

今年是中国实施「十三五」规划的开局之年，在实现经济社会发展既定目标的过程中，中国将为包括美国在内的世界各国提供巨大的发展机遇。未来，中美应积极深化互利合作关系，搭建更多交流平台，引领中美关系走向更理性务实的方向，让中美两国人民共同分享更多合作共赢带来的发展红利，为中美关系健康发展注入源源活水。