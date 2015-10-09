美国考虑派战舰到南沙中国建人工岛附近海域航行--五角大楼官员

路透华盛顿10月8日 - 美国国防部一名官员周四称，美国正在考虑派战舰到接近南海的中国人造岛礁附近航行，以显示美国并不承认中国对这些争议海域的主权主张。

《金融时报》引述一名美国高官的话称，美国船舰未来两周将在中国在南沙修建的人工岛周边12海里内水域航行。

《海军时报》（Navy Times）援引多位美国官员的话报导称，上述行动可能“在数日内”进行，只待奥巴马政府的最终批准。

美国国防部一名官员拒绝证实是否已经就此作出任何决定，但是转述了美国国防部助理部长施大伟（David Shear）上月在国会听证会上的说法，即“保留所有选项”。

这位要求匿名的官员称，“我们正对此进行考虑。”

白宫发言人厄内斯特称，他知道媒体的相关报导，但他对未来政策决定未发表置评。

他在例行新闻发布会上表示，任何此类行动“不应激起中国方面的重大反应。”

中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上称，中方对相关报导表示严重关注，并指出中美在南海问题上保持着非常深入的沟通交流。

“我们希望美方能够客观、公正地认识当前的南海局势，和中方一起真正为维护南海地区的和平与稳定来发挥建设性的作用。”（完）