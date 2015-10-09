美国考虑派战舰到南沙中国建人工岛附近海域航行--五角大楼官员

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月8日 - 美国国防部一名官员周四称，美国正在考虑派战舰到接近南海的中国人造岛礁附近航行，以显示美国并不承认中国对这些争议海域的主权主张。
《金融时报》引述一名美国高官的话称，美国船舰未来两周将在中国在南沙修建的人工岛周边12海里内水域航行。
《海军时报》（Navy Times）援引多位美国官员的话报导称，上述行动可能“在数日内”进行，只待奥巴马政府的最终批准。
美国国防部一名官员拒绝证实是否已经就此作出任何决定，但是转述了美国国防部助理部长施大伟（David Shear）上月在国会听证会上的说法，即“保留所有选项”。
这位要求匿名的官员称，“我们正对此进行考虑。”
白宫发言人厄内斯特称，他知道媒体的相关报导，但他对未来政策决定未发表置评。
他在例行新闻发布会上表示，任何此类行动“不应激起中国方面的重大反应。”
中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上称，中方对相关报导表示严重关注，并指出中美在南海问题上保持着非常深入的沟通交流。
“我们希望美方能够客观、公正地认识当前的南海局势，和中方一起真正为维护南海地区的和平与稳定来发挥建设性的作用。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。