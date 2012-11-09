中美换届令中国期市弥漫谨慎情绪

作者 李文科

路透北京11月9日电---政经舞台上热闹纷呈的一周或许改变未来几年的全球经济,但对於中国期货市场的短期走势而言,也许没那麽意味深长,更多是情绪的影响.

美国现任总统奥巴马最终获得连任意味着现有政策的延续,而中共十八大亦如期释放出向好信息,对商品市场造成的短期影响降到了最低.不过,投资者的情绪显然受到了中美两国的重大政经事件的影响.

不少现货商以及期货投资者都在本周选择空仓或者减仓等谨慎操作,而将目光聚焦在美国大选以及中共十八大上,毕竟美国放水的多少将决定周期性品种价格的深浅,而中国的经济政策走向无疑对大宗商品基本面产生重要影响.

"(市场)普遍在关注更多消息面的出台作为市场走势的风向标,...各商家面对近期行情无心操作,多数商家选择歇业,"中宇资讯天胶分析师王林称.

而出於对美国大选结果以及中国十八大上经济政策的不确定性,不少期货投资者的确在本周会减仓,甚至选择清仓来谨慎应对.

"建议短期之内不要再操作,以观望为宜,近期波动性很大,但缺少明确方向,中国政府随时可能出政策影响股市、期市,少交易为妙."格林期货金属分析师刘立斌指出.

美国总统大选当天,定价权在国外的品种跟随外盘而动,而国内定价的品种则影响不大.而中共十八大开幕当日,中国期货市场亦没有出现明显波动,市场交投亦相对淡静.

不过格林期货的高级研究总监李永民认为,美国总统奥巴马连任对期市短期具有中性偏多的影响,不仅因为前期美国的各项政策有望延续,尤其是宽松货币政策,还因为新一届美国政府将可能继续对人民币升值施压,而在当前中国外汇体制下,人民币升值就意味着国内流动性进一步增加,从而对国内商品价格产生直接或间接的利多影响.

"具体到国内商品期货,由於工业品属於强周期品种,对经济走势反应灵敏,农产品属於弱周期品种,因此在近期操作上,建议场外资金做多时首选化工产品,做空时首选农产品."李永民称.

**商品期货长线或偏弱**

不过,长期走势却并不乐观,从美国大选日的行情便可窥见一斑.美国大选尘埃落定後,受美国宽松政策延续的推动及财政悬崖担忧再起的拖累,原油和铜等强周期品种当天均呈现冲高回落的走势,中国国内期市亦跟随外盘走势.

与此同时,中共十八大报告提出要把经济的"质量和效益"摆到更重要的位置,并旗帜鲜明地为民生问题提出确定性的目标,意味着中国经济的转型和结构调整将成为中国经济发展的导向,而不再优先考虑发展速度.

国家信息中心经济预测部高级研究员祁京梅认为,中共十八大报告的这一导向就意味着中国不会出台新一轮的刺激经济的政策,投资拉动经济增长的发展模式将不再延续.

中国此举至少令那些期望中国能继续依靠投资来拉动发展的投资者感到悲观.格林期货金属分析师刘立斌称,市场对中国十八大的关注焦点,集中在希望中国政府能买铜、多批基建项目、实施宽松政策.

的确,中国需求一直是大宗商品市场上的关键因素.从2003年开始,国际大宗商品价格呈现普涨态势,关键推手就是中国因素.

数据显示,2002-2011年间,中国钢铁产量从1.82亿吨增长到近7亿吨,增量约为5亿吨,占同期全球钢铁产出增量约80%.而2002-2007年,中国铜、铝、铁矿石、石油四种大宗商品的需求增长,对全球消费增量贡献比分别为51%、56%、89%和33%.

考虑到中国是最近几年大宗商品的新增需求中最大的来源之一,浙商期货北京营业部总经理路易坦言,中国经济导向明确转向"质量和效益",意味着大宗商品的需求将不会出现此前几年那样的突飞猛进的增长,中国经济未来的发展对於原材料的依赖度将逐步下降.

"此前大宗商品走的价格过高的原因是金融属性,金融机构为避险而大量投资大宗商品造成的,未来商品属性的回归将导致大宗商品中水分的挤出."路易称.

在他看来,随着全球经济的不景气,大宗商品的漫漫熊市已经来临,与经济周期密切相关的工业品期货长期看将进入下滑通道,全球同此暖凉,中国期市的强周期品种或亦复如此.

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国原油期货模拟交易或离上市渐行渐近.上海期货交易所理事长杨迈军表示,原油期货在上期所层面的技术、风险控制等设计已基本完成.下一步将在证监会领导下,研究完善组织原油期货交易的方案,尽快开展模拟交易.

--澳洲央行周五调降明年经济成长预估,警告称采矿业热潮将会提前触项,且高峰水准会低於先前预期,因商品价格下滑压抑投资计划.

--汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)全球金属主管Philip Klapwijk周四称,今年中国黄金需求料增长1%,至860吨左右的纪录高位,首饰和投资销售均有增加.

--中国第四大石油勘探开发企业--陕西延长石油(集团)有限公司预计明年原油产量稳定在1,200万吨以上,天然气产量将倍增至10亿立方;但公司高层预计,整体上市事宜存在一些障碍.

--行业消息人士周二表示,中国料很快恢复部分基本金属收储,包括铜、铝,向饱受需求疲弱之苦的国内冶炼商买进金属.(完)

--审校 林高丽

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