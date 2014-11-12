奥巴马称中美各自的成功对彼此休戚相关

路透北京11月12日 - 美国总统奥巴马周三对中国国家主席习近平表示，他欢迎和平、繁荣、稳定的中国。

奥巴马补充称，中美之间存在重大差异，但习近平愿以建设性的方式建立两国关系，对此他深受鼓舞，中美两国各自的成功对彼此都休戚相关。

“我们之间存在重大差异...但主席先生，对于您愿意进行建设性的对话，我对此深受鼓舞，”奥巴马在双方于北京开始正式会谈时说。(完)