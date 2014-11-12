奥巴马称中美各自的成功对彼此休戚相关

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京11月12日 - 美国总统奥巴马周三对中国国家主席习近平表示，他欢迎和平、繁荣、稳定的中国。
奥巴马补充称，中美之间存在重大差异，但习近平愿以建设性的方式建立两国关系，对此他深受鼓舞，中美两国各自的成功对彼此都休戚相关。
“我们之间存在重大差异...但主席先生，对于您愿意进行建设性的对话，我对此深受鼓舞，”奥巴马在双方于北京开始正式会谈时说。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。