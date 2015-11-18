美国计划力劝中国取消对其禽肉进口禁令

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透华盛顿/芝加哥11月17日 - 美国农业部长威尔萨克(Tom Vilsack)周二对路透表示，农业部官员未来几天将继续努力，说服中国取消美国禽肉进口禁令。美国爆发禽流感疫情后，中国立即禁止进口美国禽肉。
威尔萨克计划在美中商业贸易联合委员会(JCCT)上提出这一问题。该委员会会议是讨论两国贸易和经济关系的年度论坛，今年会议将于11月21日至23日在中国广州举行。
“这是我们说服中国的机会，希望逐步放宽这一禁令，”威尔萨克在接受专访时表示。
美国今年年初爆发禽流感疫情，促使中国和韩国对美国进口禽肉实施禁令。据美国农业部数据，去年美国对韩国和中国禽肉类产品出口额约为4.285亿美元。
但自6月17日后美国再未发现新的禽流感病例，由于爆发疫情而限制贸易的一些其他国家已经放宽了限制。
美国农业部希望中国只限制感染疫情的州和地区的进口，反对实施全国性进口禁令。(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。