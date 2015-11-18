美国计划力劝中国取消对其禽肉进口禁令

路透华盛顿/芝加哥11月17日 - 美国农业部长威尔萨克(Tom Vilsack)周二对路透表示，农业部官员未来几天将继续努力，说服中国取消美国禽肉进口禁令。美国爆发禽流感疫情后，中国立即禁止进口美国禽肉。

威尔萨克计划在美中商业贸易联合委员会(JCCT)上提出这一问题。该委员会会议是讨论两国贸易和经济关系的年度论坛，今年会议将于11月21日至23日在中国广州举行。

“这是我们说服中国的机会，希望逐步放宽这一禁令，”威尔萨克在接受专访时表示。

美国今年年初爆发禽流感疫情，促使中国和韩国对美国进口禽肉实施禁令。据美国农业部数据，去年美国对韩国和中国禽肉类产品出口额约为4.285亿美元。

但自6月17日后美国再未发现新的禽流感病例，由于爆发疫情而限制贸易的一些其他国家已经放宽了限制。

美国农业部希望中国只限制感染疫情的州和地区的进口，反对实施全国性进口禁令。(完)