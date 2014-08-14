克里称需要以建设性的中美关系维护地区稳定

路透檀香山8月13日（记者 Lesley Wroughton） - 美国国务卿克里周三称，需要以建设性的中美关系来维护地区稳定。

克里在夏威夷发表的这番讲话聚焦美国政府将战略重心移向亚洲问题，而伊拉克、阿富汗、加沙和乌克兰等国的危机并非重点。

克里在演讲中提到总统奥巴马要求他加倍努力，加强与亚洲及太平洋地区国家的关系，尤其要专注于确保持久的经济增长、能源效率、地区合作和推进人权与民主。

“美国是一个亚太国家，我们非常认真地看待在那里的持久利益。我们知道美国的安全和繁荣正在越发紧密地与亚太联系在一起。”克里说道。

“美国在南海和东海主权纠纷中不持有立场，但我们在意问题如何解决。我们在意行为。”

“我们强烈反对任何一方使用威胁或武力声索领土或领海主权，”克里说道，“我们强烈反对有关航运与飞行自由以及其他合法地使用海洋与天空是大国给予小国优待的说法。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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