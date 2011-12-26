美商务部推迟对华太阳能板反补贴案初裁

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透华盛顿12月23日电---美国商务部一名官员周五表示,商务部将多花一个月时间调查关於中国政府向太阳能电池(板)产业提供不公平补贴的指控.该指控是德国太阳能企业SolarWorldSWVG.DE旗下美国公司提出的.
这名不愿署名的官员说,美国商务部将於2月14日公布对华太阳能电池(板)反补贴调查的初裁,而不是原定的1月12日左右公布.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。