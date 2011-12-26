美商务部推迟对华太阳能板反补贴案初裁

路透华盛顿12月23日电---美国商务部一名官员周五表示,商务部将多花一个月时间调查关於中国政府向太阳能电池(板)产业提供不公平补贴的指控.该指控是德国太阳能企业SolarWorldSWVG.DE旗下美国公司提出的.

这名不愿署名的官员说,美国商务部将於2月14日公布对华太阳能电池(板)反补贴调查的初裁,而不是原定的1月12日左右公布.(完)