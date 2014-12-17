美国对中国大陆和台湾太阳能产品征收高额关税（更新版）

路透华盛顿12月16日 - 美国周二确认，将对进口自中国大陆和台湾的太阳能产品征收高额进口税，这一决议可能激化中美之间已然紧张的贸易关系。

对中国大陆产品征收的反倾销关税高达165.04%。德国太阳能厂商SolarWorld AG(SWVKk.DE) 的美国子公司寻求堵住能让中国同行躲过2012年关税措施的漏洞。

根据美国商务部的最终决定，台湾厂商面临的反倾销关税最高为27.55%。SolarWorld称，商务部的决定上调了对中国大陆产品的平均关税，但下调了对台湾的关税。此外，中国厂商还面临单独的反补贴关税。

“这些措施公布的正是时候，可以让国内行业回到公平交易的环境里，”SolarWorld美国总裁Mukesh Dulani表示。

受影响的公司包括中国大陆的天合光能TSL.N和尚德电力STP.N，以及台湾的茂迪公司(6244.TWO)。这一决定可能不利于周二开始的芝加哥中美年度贸易谈判。解决太阳能产能过剩是这次谈判的一项议题。

今年8月，中国暂停进口用于制造太阳能面板的原材料多晶硅，对美国等国向中国大量出口多晶硅做出反应。

美国太阳能产业协会表示，将继续研究如何协商解决。该协会主席Rhone Resch表示，“该结束这种代价高昂的纠纷了。”太阳能产业协会既代表太阳能面板厂商，也代表有赖于廉价进口产品的安装公司。

随着美国、日本和中国的太阳能市场强劲增长，以及很多制造商退出或减产，最近两年太阳能产品制造商的状况有所改善，摆脱了因中国产品大量入市和欧洲削减补贴导致的困境。

商务部数据显示，美国2013年从中国大陆进口了15亿美元的光伏产品，是2011年的一半；而同期来自台湾的进口则增长了逾一倍，至6.57亿美元。

美国很多太阳能面板安装企业警告称，征收关税会推升价格。

“今天的决定...将不利于美国太阳能产业就业的成长，打击美国太阳能产业，并使太阳能技术更加难以与化石燃料竞争，”美国平价太阳能联盟(Coalition for Affordable Solar Energy)主席Jigar Shah表示。

关税尚需美国国际贸易委员会(ITC)批准，后者将于1月29日之前作出最终决定。(完)

(编译 李春喜/王颖；审校 郑茵/张涛)

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