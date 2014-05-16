版本:
中国
时事要闻 | 2014年 5月 16日 星期五 08:32 BJT

中国在南海争端中的举动令中美关系紧张--美官员

路透华盛顿5月15日 -一名美国高级官员周四表示，中国与邻国在南海的海事争端中，中方举动正令中美关系日益紧张，并引人质疑美国能否与中国在亚洲及双边事务上合作。

该官员称，美国政府正密切接触越南政府，研究“如何最有效地管控”中越僵局。双方僵局源自中国在两国有争议的南海海域搭建油井设施。

美国副总统拜登以及其他高级官员向到访的中国人民解放军总参谋长房峰辉表示，中方在海事争端中的行为“危险而挑衅”，必须停止。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐