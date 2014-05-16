中国在南海争端中的举动令中美关系紧张--美官员

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华盛顿5月15日 -一名美国高级官员周四表示，中国与邻国在南海的海事争端中，中方举动正令中美关系日益紧张，并引人质疑美国能否与中国在亚洲及双边事务上合作。
该官员称，美国政府正密切接触越南政府，研究“如何最有效地管控”中越僵局。双方僵局源自中国在两国有争议的南海海域搭建油井设施。
美国副总统拜登以及其他高级官员向到访的中国人民解放军总参谋长房峰辉表示，中方在海事争端中的行为“危险而挑衅”，必须停止。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)