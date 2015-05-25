中国官媒评中美南海军事冲突的可能性

路透北京5月25日 - 中国官媒《环球时报》周一发表社评文章称，如果美国的底线就是中国在南海的岛礁建设必须停工，那么中美南海一战将无可避免。

文章称，中国最重要的底线显然是要把岛礁建设继续下去，直到它们完工。

眼下围绕中国在南海进行填海造地活动的紧张局势升温。中国外交部发言人上周五称，中方对美国军机抵近中国南沙有关岛礁海域进行侦察活动“强烈不满”，要求美国不要采取任何冒险和挑衅行动。

《环球时报》的文章称，中国需要对“有可能”突发的中美南海冲突做认真准备。

“如果美国的底线就是中国必须停工，那么中美南海一战将无可避免，而且冲突的烈度会高于人们通常理解的‘摩擦’。”

文章称，美国需要给和平崛起的中国一些空间。“只要双方都没有在南海走向摊牌的意愿，尤其是美方保持战略上起码的分寸感，局势的危险度就将是有限的。”

“我们不希望与美军事冲突，但如果这一冲突必须要来，我们就应接受它。”（完）

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