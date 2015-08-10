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中国财经 | 2015年 8月 10日 星期一 11:44 BJT

中国2014/15年度大豆进口量或创7600万吨的纪录--官方智库

路透北京8月10日 - 据中国国家粮油信息中心最新预估，作为全球最大大豆买家的中国在截至9月份的一年中的大豆进口量有可能创下7,600万吨的纪录水平，同比增长8%。

与美国农业部对最新销售年度的预估相比，中国国家粮油信息中心的上述预估要高出200万吨。(完)

(编译 孙国玉；审校 王洋)

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